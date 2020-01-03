Зеленский задекларировал почти 5 млн грн роялти и компенсации за использование торговой марки

Президент Украины Владимир Зеленский 3 января подал электронную декларацию о существенном изменении материального положения. Документ опубликован в Едином реестре Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

Глава государства задекларировал 4 млн 880 тыс. роялти от использования торговой марки студии «Квартал 95», а также 104 тыс. грн компенсации за использование торговой марки студии.

В декларации указано, что Зеленский получил роялти и компенсацию 27 декабря 2019 года.

20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

В декларации за 2018 год глава государства указал, что его годовой доход составил 9,71 млн грн. Согласно декларации, по основному месту работы в студии «Квартал 95» Зеленский получил 4,17 млн грн зарплаты, 69 тыс. грн составили страховые выплаты от компании UNIQA, 4,5 млн – доход от предпринимательской деятельности, 820 тыс. грн – проценты по банковским вкладам, 489 тыс. – доход от сдачи имущества в аренду.

Декларацию за 2019 год президент должен подать до 1 апреля.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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