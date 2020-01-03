ХДС требует для бундесвера только самого лучшего… и ещё три миллиарда в год

03.01.2020, 19:30, Новости дня

ХДС хочет обеспечить бундесвер наилучшими вооружениями и амуницией и выступает за соответствующее повышение военного бюджета Германии, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Согласно требованиям партии, расходы на оборону для этого должны повыситься на €3 миллиардов в год. Тем самым Германия ещё до 2030 года выполнит цель НАТО по выделению 2% ВВП на оснащение армии.


Reuters

Христианские демократы Германии хотят, чтобы военнослужащие бундесвера были обеспечены лучшим вооружением и амуницией, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

Для этого расходы страны на нужды обороны должны увеличиться на €3 миллиардов в год. «Мы хотим продолжить проводимое нами изменение тенденции в отношении бундесвера и достичь цели НАТО по 2% ВВП ещё до 2030 года», — говорится в декларации отделения ХДС в Мюнхене.

На следующей неделе документ должен быть одобрен депутатами парламента в Баварии. «Мы хотим наилучшего снаряжения для наших солдат. Поэтому мы хотим для бундесвера полного оснащения снаряжением и оборудованием во всех организационных сферах и родах войск, включая средства, необходимые для функционирования», — также сказано в документе.

Помимо этого, ХДС высказалась за «дальнейшее соответствующее повышение бюджета на развитие» с целью усилить поддержку на местах в кризисных регионах. По версии немецкой партии, НАТО является ключевым гарантом безопасности, и в будущем альянс также будет обеспечивать подходящие международные рамки для действенного реагирования на вызовы в сфере политики безопасности.

«Как существенный структурный элемент стратегии сдерживания НАТО мы хотим сохранить причастность к ядерным решениям и обеспечить уверенность в будущем за счёт скорого дополнительного приобретения соответствующего самолёта-носителя», — подчеркнули в ХДС.

Правительство Германии сообщило, что запланированные на этот год расходы на требования НАТО составят €50,3 млрд. По предварительным оценкам, эта сумма соответствует примерно 1,42% ВВП, пишет N-TV.



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