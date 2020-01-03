Житель Петербурга сломал таксисту в Белоруссии челюсть за «новогодний тариф»

В ночь на 2 января в Гродно житель Белоруссии, проживающий в Санкт-Петербурге, сломал челюсть таксисту, который сообщил ему о «новогоднем тарифе», установленной службой такси, сообщают СМИ.
Инцидент произошел около 2 часов ночи 2 января у ночного клуба «Колизей». К таксисту подсел приехавший из Петербурга на праздники мужчина. Таксист озвучил, что службой такси установлен двойной коэффициент на новогодний тариф, на что пассажир отреагировал возмущенно. В салоне началась потасовка, в ходе которой пассажир нанес водителю удар в лицо, информирует Newgrodno.
Напавшего остановили водители других такси, которые отреагировали так на выходящего из такси окровавленного водителя и убегающего пассажира. Мужчину передали службе ОМОНа, проезжавшей мимо.
У таксиста диагностировали перелом челюсти в двух местах, также у него выбиты три зуба. Его прооперировали, он в реанимации.
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Последнее: В ночь на 2 января в Гродно житель Белоруссии, проживающий в Санкт-Петербурге, сломал челюсть таксисту, который сообщил ему о «новогоднем тарифе», установленной службой такси, сообщают СМИ. Инцидент произошел около 2 часов ночи 2 января у ночного клуба «Колизей». К таксисту подсел приехавший из Петербурга на праздники мужчина. Таксист озвучил, что службой такси установлен двойной коэффициент […]
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