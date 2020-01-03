Мнение: Новый российский «Гамлет»

03.01.2020, 19:25, Разное

Итак, выходит, что в 21 веке вышло 18 новых переводов "Гамлета" (считая Евсу).


Фото: "Гамлет" в театре Ленсовета

Пьесу перевели заново:

  • инженер-металлург, доменщик, эмигрировавший в Нью-Джерси

  • жительница города Иваново, о которой не известно больше ничего (её вариант перевода — фантастический подстрочник)

  • поэт-антишолоховец, который считает, что "Слово о полке Игореве" сочинил Владимир Святославович Черниговский, и который написал книгу о поиске могилы 5 декабристов

  • оксфордианец, который считает, что истинный автор пиес зашифровал свое имя в цифрах

  • кандидат технических наук, переводящий с украинского стихи и рассказ под названием "Порно"

  • рэтлендианец, закончивший аспирантуру в Московском инженерно-строительном институте (МИСИ) по специальности «Автоматизация систем управления»

  • кандидат химических наук, бывший сотрудник лаборатории коррозии Центрального научно-исследовательского института материалов,

  • поэт-эмигрант, в варианте которого Клавдий "скурвил мать"

  • ЕВСА (sapienti sat)

  • хороший армянский поэт

  • многократная чемпионка и редактор игр "Брейн-ринг" и "Своя игра" (это ее единственная публикация)

  • доктор биологических наук, эмигрант, проживающий в штате Колорадо

  • бэконианец из Краснодара, ставший деканом театрального факультета в Воронеже

(Пара филологов — Поплавский и Ананьин, на этом фоне как-то теряются. Да, я снобЪ, я считаю, что наличие диплома филфака для подобного труда желательно).

Насладиться полным списком русских переводов "Гамлета" с 18 века можно тут, простите, он огромен, я слегка увлеклась.

UPD для непонимающих: "Гамлет" — это величайшая и сложнейшая пьеса, написанная на устаревшем иностранном языке, полная странных идиом и темных мест. Начинать с нее свою переводческую карьеру, не имея многих лет образования и переводческого+поэтического опыта — это смело. Но чаще смешно. Особенно под лозунгом «превзойти Пастернака в точности, а Лозинского — в благозвучности». Поэтический перевод — это весьма точная наука, требущая специальных профессиональных навыков.

Источник: Шакко



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