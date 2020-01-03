Владимир Кузьмин встретил Новый год в окружении красавиц-дочерей

Владимир Кузьмин отметил Новый год в окружении своей семьи. Вместе с популярным рок-музыкантом праздник встретили его дочери и жена Екатерина.

Это семейное торжество традиционно собирает родных и близких Кузьмина. Радостью от совместного веселья с дочками музыкант поделился с подписчиками в сети Instagram. При этом легенда отечественного поп-рока поинтересовался у фолловеров, как этот праздник прошел у них. В ответ на вопрос одной из фанаток, любит ли он коньки, Кузьмин честно ответил, что не является поклонником данного вида спорта.

Дочерей, рожденных от разных жен, рокер назвал своими красотками. И действительно, девушки выглядят великолепно, при этом Соня в свое время также занималась музыкой и даже участвовала в одной из «Фабрик звезд». Также на фото запечатлены Николь и Марта, рожденные вне брака. Напомним, в 2002 году одна из дочерей звезды была убита в собственной квартире. А около десяти лет назад во время пожара в доме, погиб и сын музыканта, Степан, сорвавшись с карниза при попытке выбраться из охваченной огнем квартиры.

С Екатериной у Владимира Кузьмина отношения восстановились недавно, после неудачного сожительства с любовницей, он вернулся к экс-супруге, которая простила ему измену. Хотя, как сообщают СМИ, музыкант до сих пор оплачивает девушке, едва не разбившей его семью, съемную квартиру.

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Последнее: Владимир Кузьмин отметил Новый год в окружении своей семьи. Вместе с популярным рок-музыкантом праздник встретили его дочери и жена Екатерина. Это семейное торжество традиционно собирает родных и близких Кузьмина. Радостью от совместного веселья с дочками музыкант поделился с подписчиками в сети Instagram. При этом легенда отечественного поп-рока поинтересовался у фолловеров, как этот праздник прошел у […]