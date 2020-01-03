Роскачество назвало 4 заведения фастфуда с лучшими бургерами

После проведения собственного исследования Роскачество назвало 4 фастфуда, которые предлагают лучшие бургеры. В этом рейтинге оказались «Биг Маг», «Бургер&Фрайс», «Шефбургер» и «Классика».

По словам экспертов, поклонники McDonald’s могут быть спокойны за качество бургеров. Их относят к соленным изделиям, но в одном продукте содержится половина суточной нормы потребления соли, поэтому он безопасен. «Биг Маг» прошел также тест на энергетическую ценность, и в фастфуде не содержится вредных канцерогенов.

Экспертиза Роскачества показала, что «Мираторг» изготавливает бургеры согласно требованиям качества. В «Бургер&Фрайсе нет антибиотиков и вредных веществ, но на 100 грамм продукта — большой показатель соли. Калорийность соответствует норме, а потребители отметили, что это изделие самое вкусное.

Бургер от ресторана KFС отличается наличием наибольшей котлеты. Содержание соли в «Шефбургуре» — 1%, поэтому его считают соленым. Но, несмотря на это, продукт эксперты называют диетическим, в нем отсутствуют канцерогены и вкусовые добавки. Самым сытным был признан бургер «Классика», так как его энергетическая ценность составляет 748 калорий. Количество соли в норме, а содержание антибиотиков в мясе минимальное.

Эксперты Роскачества напоминают о том, что, несмотря на этот рейтинг, злоупотреблять продуктами фастфуда не стоит.

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