Психолог Ольга Маховская объяснила, как не испортить отношения с близкими на новогодних каникулах

Длительные новогодние каникулы могут в некоторых случаях стать причиной испорченных отношений с родственниками. Психолог Ольга Маховская объяснила, как не надоесть друг другу за праздники и провести время с пользой.

По словам специалиста, существует такой термин как «новогодний синдром», когда семья много времени проводит в вместе, тем самым провоцируя некоторую усталость от созерцания одной и той же компании и общения в ограниченном кругу. В свою очередь это может привести к «накалу» конфликтных ситуаций и ссорам между близкими. В этом случае Ольга Маховская рекомендует в праздничные дни посвящать время культурному досугу, посещая новогодние ярмарки, концерты, спектакли. Желательно ходить на мероприятия порознь, а затем дома уже делиться полученными эмоциями и впечатлениями.

Не стоит также все каникулы посвящать застольям, а длительные выходные можно разделить на периоды, одну часть из которых проводить семье вместе, вторую – по отдельности.

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