Мнение: Возмездие и харам

Аятолла Хаменеи и новый лидер "Сил Курд" Аль-Каани.
Совет национальной безопасности Ирана объявил, что произошедшее было обсуждено и необходимые решения уже приняты.
Гибель Сулеймани и Мухандиса объявлена свидетельством неразрывной связи иранского и иракского народов. Эта связь скреплена кровью мучеников двух народов.
Все ответственность за последствия этой преступной авантюры лежит на США.
Американское преступление является местью Ирану за поражения ИГИЛ и ваххабитских террористов в Сирии и Ираке.
Убийство Сулеймани является крупнейшей стратегической ошибкой США и те, кто отомстят за кровь Сулеймани сделают это в нужное время и в нужном месте. Убийц Сулеймани ждет возмездие.
Ответ будет тяжелым и болезнным. Он затронет весь регион.
Гибель Сулеймани не остановит Иран, а лишь укрепит его решимость в деятельности Оси Сопротивления и джихада.
Как и где будет нанесен удар высшее руководство Ирана по понятным причинам не конкретизировало. Ждем.
PS. Иракский аятолла Аль-Хаэри объявил, что присутствие американских войск в Ираке — харам. Все иракские силы должны объединиться, чтобы изгнать американцев из Ирака.
PS2. Американская актриса Роуз МакГоуэн публично извинилась за действия США и заявила, что США захвачены террористическим режимом и просит не убивать в отместку за действия американского режима простых американских граждан. В твиттере по этому поводу уже настоящая истерика.
PS3. Госдеп США настоятельно просит всех американских граждан покинуть Ирак. На юге Ирака уже вовсю идет эвакуация американского гражданского персонала, в первую очередь сотрудников нефтяных компаний.
Посольства США в Бахрейне, ОАЭ, Пакистане и Кувейте выпустили предупреждения для американских граждан в этих странах по поводу роста угрозы безопасности.
Также наблюдается активное движение американских военно-транспортных самолетов в направлении Ирака — очевидно, идет спешная переброска дополнительных сил.
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: Аятолла Хаменеи и новый лидер "Сил Курд" Аль-Каани. Совет национальной безопасности Ирана объявил, что произошедшее было обсуждено и необходимые решения уже приняты.Гибель Сулеймани и Мухандиса объявлена свидетельством неразрывной связи иранского и иракского народов. Эта связь скреплена кровью мучеников двух народов.Все ответственность за последствия этой преступной авантюры лежит на США.Американское преступление является местью Ирану за поражения […]
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