В РФ растут продажи дизельных машин

За период с января по ноябрь 2019 года на российском рынке удалось реализовать свыше 123,7 тысячи новых дизельных машин.

Такие данные привели специалисты аналитического агентства «Автостат», который провели мониторинг по общему числу проданной техники. Таким образом, в 2019 году дизельные автомобили стали на 1 процент популярнее, чем ранее. Самым популярным в РФ остается новый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который понравился 8,4 тысячи клиентов за указанный период.

На второй строчке рейтинга среди дизельных машин оказался бюджетный паркетник Renault Duster, который выбрали свыше 6,6 тысячи покупателей в России. На третьем месте оказалась модель кроссовера Hyundai Santa Fe, который приобрели на российском рынке свыше 6 тысяч клиентов.

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Последнее: За период с января по ноябрь 2019 года на российском рынке удалось реализовать свыше 123,7 тысячи новых дизельных машин. Такие данные привели специалисты аналитического агентства «Автостат», который провели мониторинг по общему числу проданной техники. Таким образом, в 2019 году дизельные автомобили стали на 1 процент популярнее, чем ранее. Самым популярным в РФ остается новый внедорожник […]