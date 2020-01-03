Эксперты изучат влияние соли на развитие гипертонии

Команда российских специалистов поделилась подробностями своего предстоящего исследования, которое будет направлено на изучение влияния соли на развитие гипертонии и ее прогрессирование.

Известно, что потребление соли в неконтролируемых количествах может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Так, например, именно соль приводит к задержке воды в организме. Кроме того, увеличение объема циркулирующей в организме жидкости также нередко является причиной повышенного артериального давления и гипертонии. Все это приводит к нарушению нормального функционирования почек, гормональных систем, а также изменяется биохимический состав крови и мочи. Все эти связанные между собой процессы будут исследованы экспертами из новосибирского Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН.

Исследователи рассказали, что в рамках проводимой работы также будут проводиться эксперименты с участием лабораторных крыс.

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