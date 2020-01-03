Эксперты изучат влияние соли на развитие гипертонии

03.01.2020, 19:14, Новости дня

Команда российских специалистов поделилась подробностями своего предстоящего исследования, которое будет направлено на изучение влияния соли на развитие гипертонии и ее прогрессирование.

Известно, что потребление соли в неконтролируемых количествах может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Так, например, именно соль приводит к задержке воды в организме. Кроме того, увеличение объема циркулирующей в организме жидкости также нередко является причиной повышенного артериального давления и гипертонии. Все это приводит к нарушению нормального функционирования почек, гормональных систем, а также изменяется биохимический состав крови и мочи. Все эти связанные между собой процессы будут исследованы экспертами из новосибирского Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН.

Исследователи рассказали, что в рамках проводимой работы также будут проводиться эксперименты с участием лабораторных крыс.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: За период с января по ноябрь 2019 года на российском рынке удалось реализовать свыше 123,7 тысячи новых дизельных машин. Такие данные привели специалисты аналитического агентства «Автостат», который провели мониторинг по общему числу проданной техники. Таким образом, в 2019 году дизельные автомобили стали на 1 процент популярнее, чем ранее. Самым популярным в РФ остается новый внедорожник […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика