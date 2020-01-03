Москвичи смогут увидеть метеоритный дождь

Благодаря ясной погоде, которая ожидается в ночь на субботу в Москве и области, жители региона смогут наблюдать метеорный поток Квадрантиды, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Предстоящей ночью будет прояснение в облаках на территории Москвы и Московской области», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что поток составит до 120 метеоров в час – это одно или два небесных тела в минуту. Метеоры будут вылетать из созвездия Волопас, наблюдать метеоритный дождь можно будет после полуночи. Для этого нужно смотреть на северо-восточный горизонт неба.





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Последнее: Благодаря ясной погоде, которая ожидается в ночь на субботу в Москве и области, жители региона смогут наблюдать метеорный поток Квадрантиды, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. «Предстоящей ночью будет прояснение в облаках на территории Москвы и Московской области», – передает его слова РИА «Новости». Он добавил, что поток составит до 120 метеоров в час […]