СМИ: Кейт Миддлтон, Меган Маркл и принцы Уильям и Гарри объединятся вновь ради своих детей

Несмотря на то что внуки королевы Елизаветы зимние каникулы проводят порознь — Меган Маркл и принц Гарри улетели в Канаду, а семья принца Уильяма и Кейт Миддлтон осталась в Великобритании — и даже не встретились за одним столом на ежегодном рождественском приеме, который дает Ее Величество, в 2020 году поклонники смогут чаще видеть «великолепную четверку» вместе. Об этом сегодня журналистам сообщили королевские инсайдеры. Но объединят их вовсе не королевские обязанности, а родительские.

Со слов людей, приближенных к королевскому двору, Кейт Миддлтон надеется, что ее дети смогут «проводить больше времени» со своим кузеном Арчи.

Джордж, Шарлотта и Луи обожают Арчи. Но, как и большинство детей, их легко отвлечь на что-то другое, —

приводит слова инсайдера Us Weekly.

Принц Уильям с детьми

Напомним, в 2019 году в СМИ широко обсуждали тему отношений принца Гарри со старшим братом. Мол, между родственниками пробежала черная кошка, и братья рассорились так, что официально разделили свои офисы, обзавелись отдельными командами и начали обособленно в паре со своими супругами заниматься благотворительными проектами. Пресса винила в разладе Меган, которая якобы довела отношения принцев до предела своими капризами и нежеланием мирно соседствовать с Кейт Миддлтон.

В документальном фильме «Гарри и Меган: путешествие по Африке» Гарри вынужден был признаться: их с братом отношения и впрямь далеки от идеальных, но вражды, о которой говорят в прессе, нет.

Такие вещи неизбежны. Но мы братья и всегда ими будем. Мы, безусловно, сейчас идем разными путями, но я всегда буду рядом с ним и знаю, что он будет рядом со мной. Мы сейчас видимся не так часто, как раньше, потому что оба очень заняты, но я очень люблю его. Большинство слухов выдуманы из ничего. У нас, как и у всех братьев, бывают и хорошие, и плохие дни,

— пояснил герцог Сассекский.

Принц Гарри с сыном Арчи в Канаде

Сейчас принц Гарри с Меган Маркл отдыхает вдали от сплетен и пересудов в Канаде, откуда семейство шлет приветы в виде нового снимка с подросшим Арчи. Кстати, ему через пару дней исполнится 8 месяцев, и поклонники расчитывают, что в честь этого события Меган и Гарри опубликуют еще несколько кадров с малышом.

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