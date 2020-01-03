В Польше задержали украинца, чей дрон упал на крышу костела в Кракове

03.01.2020, 19:06, Новости дня

Польская полиция задержала 24-летнего туриста из Украины, чей дрон 1 января упал на крышу Мариацкой базилики (костела Девы Марии) в Кракове. Об этом 2 января рассказал спикер полиции Себастиан Глень, сообщило «Польське радіо».

Украинец сообщил полиции и пожарной службе, что потерял управление дроном, в результате чего аппарат приземлился на крыше храма.

Глень рассказал, что дрон сняли с крыши, она не была повреждена и никто не пострадал.

Задержаному украинскому туристу могут выдвинуть обвинения в создании опасности для людей. Спикер отметил, что дрон мог упасть кому-то на голову. Украинцу может угрожать штраф или год тюрьмы.

Глень рассказал, что дрон весил 0,5 кг и украинец не был обязан иметь на него лицензию, но, в соответствии с законодательством, такие устройства нельзя запускать над толпой людей или зданиями.

«Здесь на [площади] Рынок в Кракове всегда толпа. И практически на территории всего  города трудно найти места без больших скоплений людей или без зданий. Поэтому мы также рассматриваем возможность предъявления обвинений на основе авиационного права», — добавил пресс-секретарь.

Сейчас полиция консультируется по вопросу выдвижения обвинений.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Польская полиция задержала 24-летнего туриста из Украины, чей дрон 1 января упал на крышу Мариацкой базилики (костела Девы Марии) в Кракове. Об этом 2 января рассказал спикер полиции Себастиан Глень, сообщило «Польське радіо». Украинец сообщил полиции и пожарной службе, что потерял управление дроном, в результате чего аппарат приземлился на крыше храма. Глень рассказал, что дрон […]

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