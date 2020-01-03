Помпео заявил, что убийство Сулеймани необходимо было для предотвращения неизбежной атаки

Госсекретарь Майк Помпео 3 января в интервью Fox & Friends заявил, что авиаудар, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани, был нанесен для предотвращения «неизбежной атаки». Об этом сообщает Fox News.
По его словам, распорядившись нанести авиаудар президент США Дональд Трамп продемонстрировал лидерам Ирана готовность предпринимать «быстрые и решительные» действия для защиты американцев.
Помпео отметил, что администрация Трампа проявила сдержанность «перед лицом десятков атак, направленных Ираном против американских интересов».
Госсекретарь надеется на деэскалацию конфликта и добавил, что если лидеры Ирана не предпримут шаги в этом направлении, Трамп и США готовы соответствующим образом отреагировать на это.
Трамп комментируя убийство Сулеймани заявил, что это нужно было сделать много лет назад.
В ночь на 3 декабря США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани.
Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.
В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на посольство и военные базы США.
В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани.
По данным иранских дипломатов, кроме Сулеймани и аль-Мухандиса погибли еще 10 человек, среди них – охранники Сулеймани и попутчики.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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