Помпео заявил, что убийство Сулеймани необходимо было для предотвращения неизбежной атаки

Госсекретарь Майк Помпео 3 января в интервью Fox & Friends заявил, что авиаудар, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани, был нанесен для предотвращения «неизбежной атаки». Об этом сообщает Fox News.

По его словам, распорядившись нанести авиаудар президент США Дональд Трамп продемонстрировал лидерам Ирана готовность предпринимать «быстрые и решительные» действия для защиты американцев.

Помпео отметил, что администрация Трампа проявила сдержанность «перед лицом десятков атак, направленных Ираном против американских интересов».

Госсекретарь надеется на деэскалацию конфликта и добавил, что если лидеры Ирана не предпримут шаги в этом направлении, Трамп и США готовы соответствующим образом отреагировать на это.

Трамп комментируя убийство Сулеймани заявил, что это нужно было сделать много лет назад.

В ночь на 3 декабря США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани.

Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на посольство и военные базы США.

В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани.

По данным иранских дипломатов, кроме Сулеймани и аль-Мухандиса погибли еще 10 человек, среди них – охранники Сулеймани и попутчики.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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