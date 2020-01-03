Иран пообещал отомстить США в «нужное время и в нужном месте»

03.01.2020, 19:05, Новости дня

Убийство главы спецподразделения «Кудс» КСИР Ирана Касема Сулеймани – крупнейшая стратегическая ошибка США, у которой будут последствия, заявили в Высшем совете национальной безопасности Ирана.

«США стоит знать, что их преступное нападение на командующего Сулеймани является крупнейшей стратегической ошибкой в Западной Азии. США так просто не уйдут от последствия этого просчета», – передает РИА «Новости» текст заявления.

Подчеркивается, что Иран отомстить за гибель генерала «в нужное время и в нужном месте».

В пятницу стало известно о гибели Сулеймани в результате ракетного удара американских войск в районе Багдада. РФ назвала убийство «авантюрным шагом», Китай осудил действия США, Израиль поддержал убийство Сулеймани.

Верховный лидер Ирана уже пообещал «жесткую месть» за гибель генерала.

Газета ВЗГЛЯД писала, что США и Иран оказались на пороге войны.



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