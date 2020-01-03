В Таиланде Дана Борисова постеснялась предложить Александру Петрову совместное фото

Телеведущая Дана Борисова, которая отдыхает в Таиланде, пояснила своим подписчикам в Instagram о неожиданной встрече на пляже. По словам знаменитости, она увидела актера Александра Петрова, но стесняется предложить ему совместное фото.

Дана Борисова попросила совета у своих фолловеров, как ей быть в такой ситуации. Ведущая не решилась подойти к Александру Петрову из-за его возлюбленной, вместе с которой он проводит новогодние каникулы. По словам звезды, у Стаси Милославской «серьезный нрав», поэтому подойти к актеру в буквальном смысле «страшно». Подписчики дали Дане Борисовой несколько советов и признались, что сами не отказались бы от селфи с Александром Петровым. Также фолловеры отметили, многие мужчины мечтают о совместном фото с Даной Борисовой.



Отдых в Таиланде у телеведущей должен был начаться намного раньше, но ей пришлось перенести новогодние каникулы из-за важных съемок. На данный момент знаменитость отдыхает на известном пляже на Самуи. Дана Борисова радует поклонников снимками в купальнике и показывает в разделе сторис, как проводит время.

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Последнее: Телеведущая Дана Борисова, которая отдыхает в Таиланде, пояснила своим подписчикам в Instagram о неожиданной встрече на пляже. По словам знаменитости, она увидела актера Александра Петрова, но стесняется предложить ему совместное фото. Дана Борисова попросила совета у своих фолловеров, как ей быть в такой ситуации. Ведущая не решилась подойти к Александру Петрову из-за его возлюбленной, вместе […]