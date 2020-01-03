В Сети показали новый Cupra Leon в камуфляже

03.01.2020, 19:04, Разное

Производители автомобилей из компании Seat начали испытания нового поколения Cupra Leon. Фотошпионы опубликовали в Сети снимки модели в камуфляже.
Новый Seat Leon основан на обновленной версии платформы MQB VW Group, во многом похожей на новые VW Golf и Skoda Octavia. Машина будет продаваться в нескольких бензиновых и дизельных версиях. Cupra, автомобильный суб-бренд испанского автопроизводителя, первоначально запустит гибридную версию с подключаемым модулем мощностью 241 л. с.

Данная модель, продаваемая как в кузове хэтчбек, так и в универсале, станет использовать ту же комбинацию 1,4-литрового бензинового и электрического мотора TSI, что и модельный вариант Leon. Однако новый вариант Cupra будет обеспечивать впечатляющие 241 л. с. Эта трансмиссия фактически представлена ​​в концепции Cupra Formentor и, как ожидается, начнет использоваться в будущих моделях.

Благодаря этому автомобиль до скорости 100 км/ч станет разгоняться примерно за 6,5 секунд, а при содействии аккумуляторной батареи в 13 кВтч этого будет достаточно для преодоления 56 км. Шпионские снимки доступны по ссылке.



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