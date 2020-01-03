В Сети показали новый Cupra Leon в камуфляже

Производители автомобилей из компании Seat начали испытания нового поколения Cupra Leon. Фотошпионы опубликовали в Сети снимки модели в камуфляже.

Новый Seat Leon основан на обновленной версии платформы MQB VW Group, во многом похожей на новые VW Golf и Skoda Octavia. Машина будет продаваться в нескольких бензиновых и дизельных версиях. Cupra, автомобильный суб-бренд испанского автопроизводителя, первоначально запустит гибридную версию с подключаемым модулем мощностью 241 л. с.

Данная модель, продаваемая как в кузове хэтчбек, так и в универсале, станет использовать ту же комбинацию 1,4-литрового бензинового и электрического мотора TSI, что и модельный вариант Leon. Однако новый вариант Cupra будет обеспечивать впечатляющие 241 л. с. Эта трансмиссия фактически представлена ​​в концепции Cupra Formentor и, как ожидается, начнет использоваться в будущих моделях.

Благодаря этому автомобиль до скорости 100 км/ч станет разгоняться примерно за 6,5 секунд, а при содействии аккумуляторной батареи в 13 кВтч этого будет достаточно для преодоления 56 км. Шпионские снимки доступны по ссылке.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Телеведущая Дана Борисова, которая отдыхает в Таиланде, пояснила своим подписчикам в Instagram о неожиданной встрече на пляже. По словам знаменитости, она увидела актера Александра Петрова, но стесняется предложить ему совместное фото. Дана Борисова попросила совета у своих фолловеров, как ей быть в такой ситуации. Ведущая не решилась подойти к Александру Петрову из-за его возлюбленной, вместе […]