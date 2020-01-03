Грязный воздух может ухудшить состояние костей

Некоторые из последствий загрязнения воздуха для здоровья хорошо известны — рак легких, инсульт, респираторные заболевания и т.д., но для других научных доказательств гораздо меньше. Так обстоит дело со здоровьем костей: есть только несколько исследований, и результаты неубедительны. В настоящее время изыскание в Индии, проведенное Барселонским институтом глобального здравоохранения (ISGlobal), выявило связь между воздействием грязного воздуха и плохим состоянием костей.

В новом исследовании была проанализирована связь между вредными веществами в воздухе и здоровьем костей у более чем 3700 человек из 28 деревень в районе города Хиберабад на юге Индии. Авторы использовали локально разработанную модель для оценки внешнего воздействия в жилых помещениях загрязнения мелкими частицами (взвешенными частицами диаметром 2,5 мкм или менее) и сажей. Участники также заполнили анкету о типе топлива, используемого для приготовления пищи. Авторы связывают эту информацию с состоянием здоровья костей, оцененным с помощью специального типа рентгенографии, который измеряет плотность кости и их массу в поясничном отделе позвоночника и левом бедре.

Результаты показали, что воздействие загрязнения окружающего воздуха, особенно мелких частиц, связано с более низким уровнем костной массы. При этом, не было найдено корреляции с использованием топлива из биомассы для приготовления пищи.

«Это исследование вносит вклад в ограниченную и неубедительную литературу о загрязнении воздуха и здоровье костей», — объясняет Отавио Т. Ранзани, специалист ISGlobal и первый автор исследования. Что касается возможных механизмов, лежащих в основе этой ассоциации, он говорит, что «вдыхание загрязняющих частиц может привести к потере костной массы в результате окислительного стресса и воспаления, вызванного загрязнением воздуха».

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