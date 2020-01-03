Большой приватизации не было из-за отсутствия политической воли. Над каждым крупным госпредприятием есть чей-то частный интерес – экономист Яблоновский

Проведению в прошлом году большой приватизации в Украине помешало отсутствие политической воли, так как над каждым крупным государственным предприятием есть чей-то частный интерес, заявил в комментарии изданию «ГОРДОН» заместитель главы Центра экономической стратегии Дмитрий Яблоновский.

«Малая приватизация в Украине идет достаточно успешно. Как раз этот показатель Министерства экономики по передаче 500 предприятий на малую приватизацию реализуется согласно планам. Однако у нас так и не было большой приватизации, что не позволило получить более серьезные поступления в бюджет. Почему? Первая причина тому – юридическая, когда суды заблокировали конкурсы инвестиционных советников. Их привлечение – необходимое условие приватизации. Советники должны проводить подготовку предприятий, общаться с потенциальными инвесторами. Только осенью этот процесс удалось разблокировать. Советники, наконец, назначены и приступили к работе. Сколько им потребуется времени – вопрос открытый. Это зависит от каждого конкретного объекта. Может быть, полгода, может, и год. В любом случае в бюджет 2020 года заложены более реалистичные поступления, поэтому они могут быть выполнены», – отметил Яблоновский.

Он подчеркнул, что приватизация позволяет убрать «определенных людей» от коррупционной кормушки.

«Вторая причина – то, что называют отсутствием политической воли. Дело в том, над каждым крупным госпредприятием есть чей-то частный интерес – либо бизнесменов, либо политиков. Они не хотят терять свои доходы. Но для нас – плательщиков налогов – это невыгодно, ведь это мы часто платим за убытки госпредприятий. Один из ярких примеров – часть предприятий «Укрспирта» простаивала и в то же время несла убытки и траты, которые покрывались из бюджета. Есть надежда, что от этих схем мы, наконец, отойдем. Приватизация сама по себе позволяет убрать определенных людей от коррупционной кормушки. Помимо интересов частных персон, у каждого большого предприятия есть свои скелеты в шкафу в виде долгов, долгосрочных договоров аренды и так далее. Это, соответственно, замедляет процесс их продажи. Но тут важно расставить приоритеты: цель – не как можно быстрее их продать, а привлечь наиболее эффективных инвесторов, чтобы предприятие дальше работало, новый собственник проводил модернизацию и сохранял рабочие места», – сказал экономист.

По его словам, потенциальные иностранные инвесторы хотят видеть в Украине верховенство права и реальную борьбу с коррупцией.

«Со стороны иностранных инвесторов есть потенциальный интерес к объектам большой приватизации. Важно удержать его и довести этих инвесторов до участия в аукционах. Для этого важна макроэкономическая стабильность. Мы видим, что она есть, что экономика растет, инфляция достаточно низкая. Также важно, насколько предприятие работает в конкурентной среде, нет ли скрытых интересов, которые не позволят потом работать честно и прозрачно. Ведь если какая-то отрасль или рынок монополизирован, то инвесторы опасаются на него заходить. Судя по проводимым опросам, инвесторы хотят верховенства права и реальной борьбы с коррупцией. Тут нам еще есть над чем работать. Мы коррупцию пока не победили, но и явных схем, которые покрываются на самом высоком уровне, уже не видно. Например, отмена посредников в оценочной деятельности – это сам по себе положительный сигнал для инвесторов. Сейчас критически важно качественно подготовить приватизацию и ее провести. Если придет хотя бы один крупный иностранный инвестор и купит большое предприятие, это станет хорошим знаком для всех остальных, покажет, что страна открыта для инвестиций. И за такими компаниями потянутся и другие инвесторы, иностранцы станут более охотно вкладывать деньги в бизнес в Украине», – резюмировал Яблоновский.

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу новый закон о приватизации. Документ предполагает распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий. 5 ноября он поручил Минэкономразвития до 31 декабря передать Фонду государственного имущества на приватизацию 500 предприятий.

14 ноября в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявили, что в собственности государства должны остаться только 776 из 3643 предприятий.

26 декабря премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Кабинет Министров Украины передал на приватизацию 530 государственных предприятий.

В 2019 году от приватизации государственного имущества в госбюджет поступило 536,5 млн грн доходов. Как отметили в пресс-службе Министерства финансов, это составляет 3,1% от плана.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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