Известно, как снизить риск развития диабета 2-го типа

Научные специалисты определили список средств, благоприятно влияющих на снижение риска развития диабета 2-го типа. Выяснилось, что для этого нужно правильно питаться и вести активный образ жизни.

На протяжении длительного периода времени ученые занимались изучением данных о состоянии здоровья и о питании 3 тысяч человек. В течение 20 лет эти люди регулярно потребляли в пищу овощи, фрукты, цельное зерно, растительные масла и орехи. Затем специалисты определили, что такой рацион поспособствовал снижению риска развития диабета 2-го типа на 60%. Также выяснилось, что для здоровья являются крайне важными витамины группы В и кофе. Ученые объяснили, что некоторые продукты могут быть особенно эффективными для снижения риска диабета 2 типа, если у вас есть определенный вариант гена.

А куркумин помогает предотвратить развитие диабета 2 типа у людей с преддиабетом. Данное предположение было проверено в ходе исследования с участием 240 человек.

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