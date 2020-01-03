Mercedes начал тестировать новый седан S-Class

03.01.2020, 18:52, Новости дня

До официальной презентации нового роскошного седана Mercedes S-Class осталось немного времени, однако в настоящее время продолжаются тестовые испытания техники.

Однако ожидать радикальных отличий от актуального поколения не придется, так как здесь сохранили прежний кузов, однако распознать новинку все же можно по видоизмененным дверным ручкам. Кроме того, в салоне также установили крупный дисплей мультимедийной системы с продвинутыми опциями, которые отсутствовали в прежних версиях автомобиля.

Пока точная дата презентации седана Mercedes S-класса удерживается в тайне и будет объявлена позже. Некоторые эксперты полагают, что премьера может пройти в рамках ближайшего автосалона в Париже.



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