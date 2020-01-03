Вован и Лексус от имени Греты Тунберг поговорили с конгрессвумен об острове Чунга-Чанга

Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили члену американского конгресса Максин Уотерс от имени экоактивистки из Швеции Греты Тунберг и попросили ее поддержать жителей острова Чунга-Чанга, где происходит «экологическая катастрофа».
«Сейчас я выступаю на потрясающем митинге в Северной Каролине, чтобы заявить о проблемах экологии острова Чунга-Чанга. Тысячи людей пришли увидеться со мной», – сообщили пранкеры от имени Тунберг. Конгрессвумен Уотерс обмана не заподозрила, пообещав поддержать жителей Чунга-Чанги, информирует Ura.ru.
Она сделала заявление для «протестующих».
Также Уотерс заявила, что рада поговорить с Тунберг, и заявила, что школьница заслуживает Нобелевской премии.
Пранкеры также заявили Уотерс о компромате на американского президента Дональда Трампа, якобы имеющегося у Греты Тунберг. Вован и Лексус заявили, что информация эта могла бы быть полезной для демократов для импичмента Трампа. Кроме того, пранкеры сказали Уотерс, что после встречи с Трампом девочка видит кошмары по ночам, «не может есть и спать», если видит его выступления.
Отметим, что пранкеры уже использовали Чунга-Чангу для разговоров с американскими высокопоставленными лицами. Так, в сентябре 2017 года на тот момент спецпредставителю Трампа по Украине Курту Волкеру рассказали о проблемах народа Лимпопо и Чунга-Чанга – «маленького острова в Тихом океане».
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