Трамп об убийстве Сулеймани: Его должны были «убрать» много лет назад

Президент США Дональд Трамп 3 января прокомментировал в Twitter убивство главы командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

«Сулеймани убил или тяжело ранил тысячи американцев в течение длительного периода времени и планировал убить еще многих. Его должны были убрать много лет назад», – заявил американский президент.

По словам Трампа, Сулеймани был прямо и косвенно ответственен за гибель миллионов людей, включая протестующих в Иране.

«Хотя Иран никогда не сможет должным образом признать это, Сулеймани ненавидели и боялись внутри страны», – написал он.

….of PROTESTERS killed in Iran itself. While Iran will never be able to properly admit it, Soleimani was both hated and feared within the country. They are not nearly as saddened as the leaders will let the outside world believe. He should have been taken out many years ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020

В ночь на 3 декабря США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани.

Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на посольство и военные базы США.

В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани.

По данным иранских дипломатов, кроме Сулеймани и аль-Мухандиса погибли еще 10 человек, среди них – охранники Сулеймани и попутчики.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

