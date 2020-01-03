Итоги года в мемах

Выбор студенческого журнала DOXA.

То, что случилось со страной в 2019 году, мало кого оставляет равнодушным. Не прошли мимо и пользователи интернета, которые на свой лад рефлексировали о протестах, современности и нашей жизни в конце «десятых». Поколение 20+ мало знает про анекдоты. По нашей просьбе DOXA составила список главных мемов уходящего года.

2009–2019

Весь год в интернете размышляли над изменениями, которые произошли с нашей жизнью и нами за последнее десятилетие. #10yearschallenge появился как безобидная забава со сравнением своих фото из 2009 и 2019 годов соответственно, но вскоре переросло в производство мемов, в том числе политических.

В современных российских реалиях рефлексия о том, что же изменилось за последнее десятилетие, фиксирует переломный момент между двумя путинскими десятилетиями — беззаботными нулевыми и кризисными десятыми. Для современных 20-летних — того самого поколения, «выросшего при Путине», к которому в последнее время приковано столько внимания, — мем о десятилетии становится экзистенциальным.

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Росгвардейцы — самый хрупкий материал на земле

Сотрудники созданной несколько лет назад Росгвардии стали одними из главных антигероев уходящего 2019 года. В июле и августе центр Москвы превратился в режимный объект и визуально напоминал иллюстрацию к роману Оруэлла. Несколько летних недель москвичи наблюдали, как силовики занимались массовыми избиениями мирных протестующих. В итоге молодых людей, которые пытались остановить избиение, обвинили в «применении насилия к представителям власти».

Самым запоминающимся стал случай Сергея Абаничева, который бросил пустой бумажный стаканчик в сторону росгвардейца. Это породило мем о невероятной хрупкости росгвардейцев и их паническом страхе бумажных стаканчиков.



Я/МЫ вся страна

Я/МЫ — лексическое изобретение общественной кампании в защиту журналиста Ивана Голунова, которого пытались обвинить в сбыте наркотиков. За несколько дней фраза стала универсальным способом выразить поддержку и солидарность по любому поводу. Этот меметичный лозунг выражает дух времени, когда по всей стране постоянно запускаются общественные кампании самого разного масштаба и направленности, а платформы вроде change.org в условиях дисфункциональной коммуникации общества с государством становятся ключевыми социальными институтами.

В то же время мем подчеркивает проблему, связанную с ограничением экономики внимания, когда объектом поддержки всегда становятся один или несколько вполне конкретных пострадавших.



В любой непонятной ситуации — Грета Тунберг

В сентябре 2019 года шестнадцатилетняя экоактивистка из Швеции выступила на саммите ООН с эмоциональной речью, в которой обличила старшее поколение в безразличии к климатическому кризису. Выступление Греты Тунберг вызвало полярную реакцию и разделило как российских, так и зарубежных комментаторов на два лагеря — строго «за» и «против» Греты.

Тем временем экспрессивное поведение активистки с синдромом Аспергера разошлось на мемы на любой случай жизни. Так что Грета стала не только «Человеком года» (по версии Time), но и буквально лицом поколения.



Что дали нам политические мемы в 2019 году?

Большая часть мемов, которые мы вспомнили в этой статье, не специфически российские, но приобретают особое значение применительно к российской действительности. #10yearschallenge — искаженное зеркало, в котором можно сравнить второе путинское десятилетие с первым, Грета Тунберг становится человеком-мемом одновременно с расцветом нового поколения молодых активистов в России, «Oкей, бумер» позволяет подчеркнуть разницу между советскими и постсоветскими поколениями, а «я/мы» — творческий перевод metoo и jesuis на русский — показывает, как вся российская общественная жизнь ограничивается жестом солидарности с жертвой. Так мы входим в новое десятилетие — с обостренным конфликтом поколений, росгвардейцами-штурмовиками из «Звездных войн» и молодым эмоциональным активизмом. Тем, кто скажет, что 20-е начинаются с 2021 года, а не с 2020-го, в конце концов, можно ответить «о`кей, бумер».

Армен Арамян,

Людмила Пашковская,

DOXA для «Новой»

Источник: Новая газета

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