Мнение: Комментарии из сети № 591

Доброе утро, КОНТ!) Просыпайтесь, уже 3-е января и сразу пятница! Год неплохо начинается, хотя, конечно, как посмотреть. Кто-то из вас поймал белочку, кто-то приступ поджелудочной, у меня, например, сломался замок водительской двери в машине — теперь проникновение в авто выглядит как операция на глаза через задницу. Короче, сразу понятно что год високосный начался))

Лично обращаюсь к одному телу в Могилеве(он поймет) — если ты завтра не приедешь, то в воскресенье утром я начну пить твой подарок, дартаньян хренов)

Вот такая получилась первая подборка в 20-м году, надеюсь, мне удалось улыбнуть ваши слегка поправившиеся лица.

Всех с наступившим, всех с пятницей! Если силы еще остались, то можете отметить день коктейльной соломинки)

Задачи сегодня не будет — толку от вас сейчас мало))

Источник: Конт

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