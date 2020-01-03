Новый паркетник Geely Atlas Pro получил версию с искусственным интеллектом

Китайский автомобильный гигант Geely намерен до конца наступившего года начать продажи в РФ нового паркетника Atlas Pro.
Следует отметить, что указанная новинка появилась у китайских дилеров к началу осени минувшего года, пользуясь высоким спросом у местных покупателей. Кроме того, с сегодняшнего дня также поступила продвинутая версия, которая оснащается встроенной системой искусственного интеллекта и усовершенствованным мультимедийным комплексом.
Распознать модель можно по форме бамперов, капоту, стильной светодиодной оптике, а также улучшенным задним фонарям. Автомобиль продается с 1,5-литровым мотором, который выдает 177 л.с. мощности. В зависимости от комплектации, кроссовер Atlas Pro получил полный и передний привод.
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