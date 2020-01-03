Финансист Козак: Сидеть на коррупционных потоках нынешняя власть вроде бы не собирается. Поэтому приватизация должна быть масштабной

Нынешняя украинская власть не демонстрирует намерений участвовать в коррупционных схемах, поэтому приватизация в стране, скорее всего, будет масштабной, сказал в комментарии изданию «ГОРДОН» финансист, президент инвестиционной группы «Универ» Тарас Козак.

«Почему так слабо продвигается приватизация? Потому что мы – коррумпированная страна. Многие люди идут во власть, чтобы там зарабатывать. А коррупция возможна только на государственном предприятии. Если оно частное – собственник не даст лезть к себе в карман. А так получается, что люди из власти приходят в «Одесский припортовый завод», «Укрзалізницю» или еще куда-то – и начинают все расходы отдавать государству, а доходы переводить на какие-то свои предприятия. Поэтому у нас, как правило, государственные предприятия – убыточные. Хотя есть и исключения – тот же «Нафтогаз», государственные банки. Но таких предприятий не более 10. Нынешнюю власть можно подозревать в некомпетентности и популизме, но обвинить президента или Кабмин в коррупции нельзя. По крайней мере, пока что. Сидеть на потоках они вроде бы не собираются. Поэтому препятствовать приватизации могут только интересы приближенных к «Слуге народа» олигархов. Прежде всего, [бизнесмена Игоря] Коломойского. В противном случае приватизация будет действительно масштабной», – подчеркнул Козак.

По его словам, временная блокировка средств на счетах Нацбанка стала одной из причин рекордного остатка денег на счету Госказначейства.

«Последний аукцион в декабре, на котором размещались облигации государственного займа, был специальным. Он проводился в счет займов, которые должны прийти в 2020 году. Дело в том, что аукционы проводят по вторникам, а первый вторник этого года – 7 января. Это выходной день. Соответственно, все откладывается. Но деньги нужны. Поэтому Кабмин принял решение заблокировать на счетах Нацбанка привлеченные средства – чтобы Госказначейство не могло ими пользоваться в 2019 году. Помимо этого, Минфин получил разрешение правительства оплачивать не все расходы. То есть деньги остались. Да, это можно назвать ручным управлением выплат из бюджета. Но, возможно, в наших условиях это было необходимо. Таковы основные причины рекордного остатка денег на счету Госказначейства», – сказал финансист.

Он отметил, что, принимая проект государственного бюджета, нардепы рассчитывают на поступления, которые в итоге оказываются меньше, чем они ожидали

«Минфин в прошлом году столкнулся со сложностями из-за недобора поступлений от таможни и приватизации. Депутаты каждый год, когда принимают бюджет, проявляют большой оптимизм в плане прогноза доходов. Но так вышло, что в ушедшем году пришлось увеличивать поступления путем привлечения облигаций внутреннего государственного займа. Также интересно, что в 2019 году купленный импортный газ «Нафтогаз» не растамаживал. И соответственно не платил за него НДС. Поэтому доходы в бюджет оказались меньше, чем планировалось. Правда, тут не стоит забывать о полученном долге от «Газпрома», – резюмировал Козак.

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу новый закон о приватизации. Документ предполагает распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий. 5 ноября он поручил Минэкономразвития до 31 декабря передать Фонду государственного имущества на приватизацию 500 предприятий.

14 ноября в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявили, что в собственности государства должны остаться только 776 из 3643 предприятий.

26 декабря премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Кабинет Министров Украины передал на приватизацию 530 государственных предприятий.

В 2019 году от приватизации государственного имущества в госбюджет поступило 536,5 млн грн доходов. Как отметили в пресс-службе Министерства финансов, это составляет 3,1% от плана.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Ракетные войска Ирана переведены в боевую готовность и находятся в режиме ожидания в связи с убийством генерала Касема Сулеймани, сообщили СМИ. Ячейки сил спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по всему миру находятся «на низком старте», информирует ФАН со ссылкой на своего корреспондента Аббаса Джуму. «Прошел слух, что иранские истребители кружат близ ирано-иракской границы. […]