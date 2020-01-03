Интенсификация антисоветской и антироссийской пропаганды в школах с помощью «уроков патриотизма», предложенных Институтом национальной памяти Украины, приведет к усугублению общественной истории, сообщил источник в украинском министерстве образования и науки.

«Я бы сказала, что это приведет к усугублению общественной истерии. Украинские дети и без того уже в буквальном смысле этого слова зомбированы политикой. Например, даже мой девятилетний внук по заданию этих «патриотов» пишет сочинение на тему «Зачем РФ отнимает Донбасс?» – передает слова высокопоставленного источника в министерстве «Федеральное агентство новостей».

Она добавила, что чаще внук задает вопрос, почему на месте памятника Ленину так много флагов – в большинстве городов Украины «декоммунизированные» памятники превратились в культовые сооружения в честь Майдана и запрещенных в РФ ОУН – УПА и Майдана.

«Сомневаюсь, что на последний вопрос ответ даст именно Институт национальной памяти», – сообщила источник.

Ранее новый руководитель Института национальной памяти Украины Антон Дробович призвал ввести обязательные «уроки патриотизма» в средних и средне-специальных учебных заведениях по всей стране. По его словам, надо также проводить соответствующие «разъяснительные беседы» среди воспитателей и воспитанников украинских детских садов. Предложено внести в школьные учебники предмет под названием «Логика декоммунизации».

Закон о «декоммунизации» на Украине вступил в силу еще в 2015 году. В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» назвали этот документ «орудием националистической диктатуры».

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