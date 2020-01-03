NASA опубликовало снимок космического «фейерверка»

NASA опубликовало снимок уникальной спиральной галактики под кодовым названием NGC 4258, которая похожа на космический «фейерверк». Данный объект находится на расстоянии 23 млн световых лет от Земли.

На веб-сайте космического агентства есть информация о том, что NGC 4258 почти такая же галактика, как и Млечный путь со своей Солнечной системой. Их главным отличием является тот факт, что у последней есть два дополнительных рукава, которые не становятся в одну плоскость с NGC 4258, однако пересекают ее. Они сияют сразу в нескольких разных световых диапазонах. Эксперты внимательно исследовали, а также запечатлели свечение объекта синего цвета.

Через некоторое время в обсерватории NSF сняли сияние галактики фиолетового оттенка. К тому же, орбитальному телескопу удалось зафиксировать желтое свечение. Таким образом вышло красочное изображение, которое позволило рассмотреть галактику NGC 4258. Как отмечают эксперты, такое зрелище имеет место быть благодаря ударным волнам, нагревающим огромные объемы газа, вес которых примерно равен десяти миллионам Солнц.



Недавно NASA обнародовало в Сети снимок огромного рисунка, который был обнаружен в Австралии. На фотографии можно рассмотреть туземца, который в одной держит бумеранг, а в другой палку.

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