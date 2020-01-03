Недорогой Kia Sportage стал бестселлером марки

Южнокорейская компания Kia сообщила об итогах продаж своих автомобилей за минувший год.

В ходе подсчета результатов выяснилось, что самым продаваемым оказался бюджетный вариант кроссовера Kia Sportage, который за 2019 год купили более 93 тысяч автолюбителей. Кроме того, в компании поспешили указать, что самая недорогая комплектация до сих пор доступна только на рынке Китая. Эксперты не исключают, что автомобиль получил высокий спрос исключительно за счет ценника.

Напомним, самый дешевый вариант кроссовера Kia Sportage продается за 108,9 тысяч юаней. Также сообщается, что новинка обладает 2-литровым двигателем, который выдает 161 л.с. мощности. Кроме того, данный автомобиль можно приобрести с улучшенным агрегатом, а также с системой полного привода.

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