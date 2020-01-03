«Жир не убирается»: Алена Водонаева поскандалила с фитнес-тренером

Телеведущая Алена Водонаева, чей «Инстаграм» насчитывает более двух миллионов подписчиков, на своей странице в рубрике «Вопрос-ответ» часто общается с поклонниками. В этот раз в адрес блюстительницы женских талий снова посыпались вопросы о диетах и спорте.На комментарий одной из читательниц о подходе к тренировкам фитнес-блогера Виктории Боровской, Алена Водонаева ответила резко. «Развелось ваших гуру. Суть одна – не ешьте после 6», – отрезала экс-участница «Дома-2» в своем микроблоге.На удивление, тренер о котором высказалась Алена оказалась не из робкого десятка. Девушка не стала отмалчиваться на критику и начала ответную атаке в адрес Водонаевой. «Умный фитнес опять не находит понимания, – заявила Виктория. – Вместо фитоняшек теперь я раздражаю Богинь».Далее девушка аргументировала свое право на альтернативное отношение к тренировкам: «Давление, создаваемое внутри тела за счет трехмерного движения диафрагмы (вверх, вниз и по сторонам), способствует оттоку лимфы и от конечностей и головы. Занимаясь восстановлением согласованной работы всех семи диафрагм, в особенности тазовой и грудобрюшной, можно избавиться от лишнего веса, наладить лимфоток, кровообращение, работу мышц пресса и избавиться от боли в пояснице». Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВИКТОРИЯ БОРОВСКАЯ • ТРЕНЕР (@newyorkfitspo) 5 Ноя 2019 в 8:52 PST

Далее тренер аргументировала свою точку зрения и подход к тренировкам: «Давление, создаваемое внутри тела за счет трехмерного движения диафрагмы (вверх, вниз и по сторонам), способствует оттоку лимфы и от конечностей и головы. Занимаясь восстановлением согласованной работы всех семи диафрагм, в особенности тазовой и грудобрюшной, можно избавиться от лишнего веса, наладить лимфоток, кровообращение, работу мышц пресса и избавиться от боли в пояснице».



Подписчики Водонаевой разделились на два лагеря. Одни, как и Алена, считают, что женщина должна отказываться от излишеств в еде ради тонкой талии. Вторым оказалась ближе аргументированная позиция тренера Боровской, что все диеты ведут к срывам и гормональным сбоям, а тренировки под копирку, как у всех – к травмам. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВИКТОРИЯ БОРОВСКАЯ • ТРЕНЕР (@newyorkfitspo) 8 Ноя 2019 в 5:53 PST

Напомним, в недавнем интервью Алена Водонаева подтвердила свое «брезгливое» отношение к полным людям и вновь озвучила нашумевшее высказывание о том, что «не зайдет в бассейн с толстым человеком». При этом блогер призналась, что у нее есть друзья размера «плюс сайз» и теплые чувства к ним не зависят от размера одежды, которую они носят. Возможно, именно из-за неоднозначного отношения Алены к темам похудения, подписчиков девушки так взволновала эта критика с ее стороны в адрес профессионала.

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