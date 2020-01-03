Ученым удалось вылечить собаку от рака при помощи нового типа иммунотерапии

Благодаря исследованиям в Университете Квинсленда новое иммунотерапевтическое лечение спасло собаку от редкого типа рака. У ротвейлера был диагностирован рак с Т-клеточной лимфомой в декабре 2017 года и, по прогнозам ветеринаров, ему оставалось жить три месяца.

Доктор Рейчел Аллавена из UQ и ветеринар Анника Окса, включила Гриффина в медицинское испытание, которое помогло приблизительно 30 процентам собак, страдающих от рака. «Это революционный шаг вперед в лечении рака, — сказала доктор Аллавена. — Т-клеточная лимфома обычно является смертельным приговором для собак, поэтому Гриффину невероятно повезло, что он жив».

Данная иммунотерапия работает, «пробуждая» иммунную систему собаки, помогая организму животного уничтожить рак. Это очень отличается от того, как врачи лечили онкологию в прошлом, когда использовали хирургию, химиотерапию или облучение, которые довольно токсичны для нормальных клеток. «Химиотерапия была недоступна для Гриффина, поскольку это сделало бы его отходы ядовитыми, что было бы опасно, так как у владельца животного, Адама, была маленькая дочь, которая играла на заднем дворе», — отметили ученые.

Как только у собаки диагностируется рак, исследователи удаляют небольшой кусочек опухоли и смешивают его с адъювантом — химическим веществом — для усиления иммунного ответа организма. «Это вводится вакциной в течение нескольких недель или месяцев; данный процесс очень прост и похож на обычные уколы, которые собака получала, когда была щенком, — сказала доктор Окса. — Затем мы очень тщательно проверяем пациентов во время посещения, чтобы увидеть, как рак реагирует на лечение, и убедиться, что у них все хорошо».

Исследователи обнаружили, что вакцина чрезвычайно безопасна и проста в применении. Любой ветеринарный врач может сделать операцию, необходимую для получения ткани для вакцины. Также безопасно делать это в сочетании с другими видами лечения, такими как химиотерапия или лучевая терапия, а в некоторых случаях данный метод хорошо работает сам по себе. Авторы исследования надеются в ближайшие годы расширить данную практику на людях с подобными видами рака.

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