В Росконтроле рассказали, какие кукурузные палочки лучше не покупать

По словам экспертов, в РФ существует ряд марок кукурузных палочек, которые лучше не покупать, так как они содержат вредные компоненты. В Росконтроле рассказали, какие именно продукты изготовлены с нарушением технологического процесса.

Ранее по требованиям ГОСТа кукурузные палочки состояли из сахарной пудры, кукурузы и растительного масла. Но оказалось, что простота приготовления не гарантирует безопасности продукта. Специалисты изучили такие показатели как органолептические свойства, наличие компонентов, не указанных в госстандарте, и норма привычных ингредиентов. Кроме этого, они проверили соответствие между содержимым палочек из кукурузной крупы и информацией, размещенной на яркой упаковке продукта. В результате Росконтроль назвал пять самых худших марок кукурузных палочек в России.

Продукт «Cheetos Сыр» производитель позиционирует как палочки со вкусом сыра, но для достижения характерного вкуса используются ароматизаторы химического происхождения. Кроме этого, эксперты отметили наличие красителя, следы которого остаются на пальцах после употребления продукта. Также были претензии к структуре палочек, так как они значительно крошились.

В антирейтинге Росконтроля оказались «Маккорн Kids» от «Лента», которые обещают сладкий вкус продукта, но вместо этого ощущается горьковатое послевкусие с запахом масла. Маркеев «Маккорн» достигает сладости палочек с помощью синтетического подсластителя, что также не понравилось экспертам. У марки «Хрумстик» отметили жесткую и сухую консистенцию, а в «Кузе Лакомкине» — пальмовое масло в излишке. Его содержимое не соответствовало норме, поэтому полезность данного продукта осталась под вопросом.

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