«Не нужно оправдываться». Мендель рассказала, к каким выводам пришла за время своей работы

Спикер президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовала 3 января в Facebook пост, посвященный своей деятельности журналиста.

«Сегодня семь месяцев, как я на нынешней должности, а в этом месяце исполняется три года, как попала в коммуникации. Делюсь тремя правилами для коммуникацийщиков, которые выработала за это время», – написала она.

Мендель определила три правила: «месседж без контекста не имеет значения», «не надо оправдываться» и «коммуникация никогда не будет действовать без сути».

В частности, она считает, что «оправдание ставит сразу в проигрышную позицию, ведь спикер как будто уже признает вину за собой».

«Информационные атаки в большинстве абсурдные и не логичные. Поэтому стоит объяснять, почему они не логичные, открывая реальность, а не оправдываться. Оправданиями не победить», – отметила спикер Зеленкого.

В числе достижений за время своей работы она назвала «первый профайл украинского президента в The New Yorker и первую обложку Time с украинским президентом».

«Хотя основная заслуга здесь, конечно, не пресс-службы, а самого Владимира Зеленского. Пока украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, нам, украинцам, стоит ожидать еще больше приятных новостей в 2020. …Есть важные задачи. А именно: изменить имидж Украины на международной арене, изменить его для нас, украинцев, объяснить, что в единстве наша сила и у нас, украинцев, немало причин чувствовать себя победителями. Ведь мы такие и есть», – написала Мендель.

Сьогодні 7 місяців, як я на теперішній посаді, а цього місяця виповнюється три роки, як потрапила в комунікації…. Posted by Iuliia Mendel on Reede, 3. jaanuar 2020

Зеленский назначил Мендель своим пресс-секретарем 3 июня 2019 года. Всего в конкурсе на должность спикера приняли участие около 4 тыс. человек.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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