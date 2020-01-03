В Токио покажут раллийный кроссовер Mazda CX-5

В рамках предстоящего автосалона в Токио пройдет официальный дебют раллийной версии популярного японского кроссовера Mazda CX-5.

В свою очередь, показ новинки пройдет уже 10 января. Специалисты подчеркнули, что в рамках данного мероприятия состоится показ исключительно переделанных автомобилей, которые отличаются от оригинального исполнения. Что касается модели Mazda CX-5, то здесь заварили дверные проемы, а также замуровали окна, применив на них металлические панели.

В салоне новинки Mazda CX-5 установлен каркас безопасности, при помощи которого можно избежать сложных последствий при опрокидывании автомобиля. Не обошли стороной также днище, имеющее дополнительную степень защиты. Новинка получила внедорожные покрышки Toyo.

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Последнее: В рамках предстоящего автосалона в Токио пройдет официальный дебют раллийной версии популярного японского кроссовера Mazda CX-5. В свою очередь, показ новинки пройдет уже 10 января. Специалисты подчеркнули, что в рамках данного мероприятия состоится показ исключительно переделанных автомобилей, которые отличаются от оригинального исполнения. Что касается модели Mazda CX-5, то здесь заварили дверные проемы, а также замуровали […]