В Татарстане завели дело из-за «смертного приговора Пескову и Сечину»

03.01.2020, 18:12, Новости дня

Следственный комитет в Татарстане возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти после видео, на котором активист Карим Ямадаев выносит «приговоры» президенту России Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову и главе «Роснефти» Игорю Сечину. Об этом сообщают «МБХ медиа» со ссылкой на правозащитника Рузиля Мингалимова.

У Ямадаева прошли обыски, его доставили к следователю, он находится в статусе свидетеля в уголовном деле.

Запись постановочного суда над Путиным, Песковым и Сечиным сняли для веб-сериала «Судья Грэмм». Ролик опубликовали 29 декабря. На нем Ямадаев обвиняет людей в черной одежде с табличками «Владимир Путин», «Дмитрий Песков» и «Игорь Сечин» в преступлениях против человечества и приговаривает к смертной казни.

31 декабря активиста вызывали в полицию для дачи показаний.

В сентябре 2019 года Ямадаева арестовали на 28 суток за инсталляцию в виде могилы Владимира Путина у здания Следственного комитета.
В марте суд в Набережных Челнах признал его виновным в повторном нарушении установленного порядка организации или проведения публичной акции.
В январе активиста арестовали на восемь суток за установку самодельного памятника жертвам политических репрессий в Набережных Челнах.



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Последнее: Следственный комитет в Татарстане возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти после видео, на котором активист Карим Ямадаев выносит «приговоры» президенту России Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову и главе «Роснефти» Игорю Сечину. Об этом сообщают «МБХ медиа» со ссылкой на правозащитника Рузиля Мингалимова. У Ямадаева прошли обыски, его доставили к следователю, он находится в статусе свидетеля в […]

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