Асад пообещал не забыть вклада Сулеймани в борьбу с терроризмом

Президент Сирии Башар Асад направил руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани.
«Народ Сирии сохранит память о генерале Сулеймани, который вместе с сирийской армией защищал страну от терроризма», – передает ТАСС текст послания Асада.
Ранее заслуги Сулеймани в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» подчеркнуло Министерство обороны России.
Напомним, в пятницу стало известно о гибели Сулеймани в результате ракетного удара американцев по району аэропорта Багдада.
МИД РФ назвал убийство «авантюрным шагом», Китай и Сирия осудили действия США, Израиль поддержал действия Вашингтона.
Верховный лидер Ирана пообещал «жесткую месть» за убийство генерала.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что США и Иран оказались на пороге войны.
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