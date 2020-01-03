Под Парижем мужчина с ножом напал на прохожих

В результате нападения мужчины с ножом на прохожих в парижском пригороде Вильжюиф ранения получили два человека, сам нападавший был ликвидирован полицейскими, сообщила радиостанция RTL.

Нарушителем порядка оказался мужчина европейской наружности с бородой, одетый в джеллабу – традиционную североафриканскую одежду. Свидетели утверждают, что мужчина кричал «Аллах акбар». Эта информация проверяется, передает РИА «Новости».

На месте сейчас работает бригада взрывотехников, которая должна удостовериться, что у мужчины не было взрывчатки.

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