Под Парижем мужчина с ножом напал на прохожих

В результате нападения мужчины с ножом на прохожих в парижском пригороде Вильжюиф ранения получили два человека, сам нападавший был ликвидирован полицейскими, сообщила радиостанция RTL.
Нарушителем порядка оказался мужчина европейской наружности с бородой, одетый в джеллабу – традиционную североафриканскую одежду. Свидетели утверждают, что мужчина кричал «Аллах акбар». Эта информация проверяется, передает РИА «Новости».
На месте сейчас работает бригада взрывотехников, которая должна удостовериться, что у мужчины не было взрывчатки.
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