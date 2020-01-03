Умер зять Уитни Хьюстон Ник Гордон

Умер Ник Гордон, бывший бойфренд Бобби Кристины Браун, дочери американской певицы Уитни Хьюстон. Об этом сообщает People.
Ему было 30 лет.
Причиной смерти стала передозировка наркотиками – героином.
«Мы опустошены потерей моего прекрасного брата. Он оставляет пустоту в сердцах моей семьи и его друзей. Битва Ника в жизни была нелегкой», – сказал брат Гордона, Джек Уолкер-младший.
Уитни Хьюстон умерла 11 февраля 2012 года в гостиничном номере отеля Beverly Hilton в Беверли-Хиллз, накануне 54-й церемонии «Грэмми». По результатам экспертизы, причиной смерти певицы стали утопление, атеросклеротическая болезнь сердца и употребление кокаина.
В январе 2015 года дочь певицы, Бобби Кристина Браун, также была найдена мертвой в в ванне ее собственного дома в Атланте.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Умер Ник Гордон, бывший бойфренд Бобби Кристины Браун, дочери американской певицы Уитни Хьюстон. Об этом сообщает People. Ему было 30 лет. Причиной смерти стала передозировка наркотиками – героином. «Мы опустошены потерей моего прекрасного брата. Он оставляет пустоту в сердцах моей семьи и его друзей. Битва Ника в жизни была нелегкой», – сказал брат Гордона, Джек […]
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