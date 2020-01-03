СБУ сняла запрет на въезд в Украину актеру «Сватов» Добронравову

Служба безопасности Украины сняла запрет на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову, известному ролью в сериале «Сваты». Об этом говорится в ответе СБУ на запрос «Українських новин».

Трехлетний запрет отменили в июне 2019 года во исполнение решения суда, который признал такой запрет незаконным.

22 ноября 2017 года стало известно, что СБУ запретила Добронравову въезд в Украину на три года за поездки в Крым и поддержку аннексии полуострова. В интервью 2014 года, обнародованном на YouTube-канале 1tvnetru, актер говорил, что «Крым должен был вернуться в состав России». 28 ноября Минкульт Украины внес Добронравова в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности государства. Государственное агентство Украины признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты».

10 января 2018 года телеканал «1+1» подал в суд на Минкульт Украины и Госкино относительно запрета «Сватов».

27 марта 2019 года Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину Добронравову и аннулировал запрет на трансляцию некоторых фильмов с его участием, в том числе сериала «Сваты».

В СБУ заявили, что обжалуют решение суда.

10 апреля Добронравов выступил со спектаклем «Ловушка для мужа» в оккупированном Россией Севастополе, сообщал сайт «Крым.Реалии».

Апелляционный суд оставил в силе снятие запрета с сериала «Сваты» и разрешил въезд в Украину Добронравову.

14 июня Минкульт Украины исключил Добронравова из списка лиц, угрожающих нацбезопасности.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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