В США предсказали появление у РФ самолетов Су-60 и МиГ-41

Американские эксперты предположили, какими могут быть российские боевые самолеты будущего. Под каждую модель издание Military Watch постаралось подвести техническое обоснование.

Эксперт издания отмечает, что самолеты нового поколения в РФ созданы с нуля. Первым в рейтинге самолетов будущего он называет ПАК ДА – реально разрабатывающийся в РФ бомбардировщик нового поколения. Перспективный ракетоносец называется ответом на американский B-21 Raider и китайский H-20, информирует «Российская газета».

Ожидается, что первый полет ПАК ДА совершит не позднее 2025 года. Он будет оснащен, как полагает автор, в том числе гиперзвуковыми баллистическими ракетами.

Также эксперт предсказывает появление у РФ самолета МиГ-36 – усовершенствованный вариант среднего истребителя МиГ-29 с возможностями радиолокационного уклонения. Многие технологии этого самолета, считает автор статьи, будут интегрированы из МиГ-35. Проект, считает эксперт, напоминает программу Boeing F-15 Silent Eagle, которая нацелена на превращение самолета в невидимку. Автор полагает, что истребитель оснастят гиперзвуковой ракетой Р-37М.

Еще одна гипотетическая модель – МиГ-41, которая будет сочетать в себе преимущества советских перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31, но будут значительно усовершенствована. Предполагается, что это будет гиперзвуковой самолет, который сможет летать со скоростью более 5 Маха, у него будут мощные датчики и дальние гиперзвуковые боеприпасы. Эксперт ожидает, что самолет сможет работать на высотах, значительно превышающих высоты МиГ-25, летать в ближнем космосе и даже угрожать вражеским спутникам.

Автор статьи также ожидает появления Су-60 – истребителя превосходства в воздухе шестого поколения, который будет значительно опережать нынешнюю конструкцию Су-57.

Кроме того, обозреватель ждет появления Як-150. В подтверждение он ссылается на государственные российские СМИ, которые подтвердили, что сейчас «ведутся работы над истребителем следующего поколения, способным к вертикальной посадке – преемником Як-141». Проект появился еще в СССР, но был остановлен из-за распада страны, хотя и был самым продвинутым истребителем, способным к вертикальному взлету, из когда-либо созданных, пишет эксперт.

Условный Як-150, считает он, может включать в себя ряд характеристик, не свойственных Як-141, в том числе уменьшение радиолокационного профиля, радар с активной фазированной антенной решеткой и новые боеприпасы – в частности, гиперзвуковую ракету класса «воздух-воздух» Р-37M.

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Последнее: Американские эксперты предположили, какими могут быть российские боевые самолеты будущего. Под каждую модель издание Military Watch постаралось подвести техническое обоснование. Эксперт издания отмечает, что самолеты нового поколения в РФ созданы с нуля. Первым в рейтинге самолетов будущего он называет ПАК ДА – реально разрабатывающийся в РФ бомбардировщик нового поколения. Перспективный ракетоносец называется ответом на американский […]