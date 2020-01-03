В Уфе водитель трамвая высадила пенсионерку в сугроб и оставила без помощи

Жители Уфы возмущены грубым поведением водителя трамвая пол отношению к пожилой пассажирке, упавшей из-за невнимательности работника в сугроб. Пенсионерка, как рассказали очевидцы в паблике «БашДТП», не успела выйти, как дверь транспортного средства закрылась, зажав ее трость.
Водитель все это время разговаривала по телефону. Женщина не прекратила беседу, несмотря на возмущение граждан, увидевших, что пенсионерка не успела выйти из салона. В итоге водитель обратила внимание на крики пассажиров и остановила трамвай между остановками. Однако пенсионерке пришлось спуститься прямо в сугроб. Она просила о помощи, но вызвавшийся парень не успел сделать это, поскольку дверь сразу же закрылась, и транспортное средство уехало.
Жители Уфы возмущены поведением водителя: она, кроме того, что разговаривала при движении по телефону, еще и не убедилась при высадке, что с пассажирами все в порядке. Граждане планируют обратиться к начальству этой работницы с жалобой.
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Последнее: Жители Уфы возмущены грубым поведением водителя трамвая пол отношению к пожилой пассажирке, упавшей из-за невнимательности работника в сугроб. Пенсионерка, как рассказали очевидцы в паблике «БашДТП», не успела выйти, как дверь транспортного средства закрылась, зажав ее трость. Водитель все это время разговаривала по телефону. Женщина не прекратила беседу, несмотря на возмущение граждан, увидевших, что пенсионерка не […]
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