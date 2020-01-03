Альтруистическое поведение облегчает боль

Китайские исследователи в ходе исследования обнаружили, что люди, которым характерно альтруистическое поведение, чувствуют меньше боли. В статье, опубликованной в «Известиях Национальной академии наук», группа специалистов рассказывает об экспериментах, которые они провели с добровольцами.

Предыдущие исследования показали, что альтруизм (проявление доброты к другим, не ожидая ничего взамен) может заставить людей чувствовать себя хорошо — в мозге вырабатываются химические вещества, такие как дофамин, которые усиливают хорошие чувства. Теперь исследователи обнаружили, что участие в таких мероприятиях также может притупить ощущение боли.

Чтобы узнать больше о том, как альтруистическое поведение влияет на восприятие боли, исследователи провели несколько экспериментов. В первом они попросили людей, сдающих кровь после землетрясения, оценить боль от укола иглой. Ученые обнаружили, людям, добровольно вызвавшимся на такое мероприятие, игла вредила меньше, чем членам другой группы.

Также исследователи попросили добровольцев пожертвовать деньги, чтобы помочь детям-сиротам. Затем каждый из добровольцев прошел МРТ, испытывая удары током. Исследователи сообщают, что те, кто пожертвовал, показали меньшую реакцию мозга на шок, чем те, кто отказался от пожертвования. Они также обнаружили, чем больше добровольцы чувствовали, что их пожертвование помогло сиротам, тем меньше их мозг реагировал на шок.

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