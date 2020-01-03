Oppo планирует выпустить смартфон с боковой всплывающей камерой

Компания Oppo зарегистрировала новый патент на дизайн смартфона с боковой выдвижной камерой. Документы были переданы в CNIPA (Национальное управление интеллектуальной собственности Китая).

У нового гаджета есть экран, который занимает всю переднюю панель, с всплывающей камерой на правой стороне, где находится «фронталка». Судя по виду сзади, основная камера получит два модуля. Эскизы нового устройства доступны по ссылке. Никакие подробности смартфона не раскрываются.

Стоит отметить, что на конференции Future Technology 2019 компания Oppo представила весьма научно-фантастический смартфон , в котором используется камера под экраном. Так что на телефоне нет никаких отверстий и никаких физических кнопок.

Клавиши включения и регулировки громкости телефона рассчитаны на чувствительность к давлению. Таким образом, у устройства нет физических кнопок. Это не только делает телефон выдающимся и придает ему высоко технологический вид, но и обеспечивает его долговечность.

Официально Oppo называет новое решение «перспективным панорамным экраном». По сравнению с версией, которую производитель представил в июне прошлого года, площадь его фронтальной камеры значительно меньше.

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