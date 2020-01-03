«Есть негативная информация относительно Клинтон». Минюст США опубликовал новые документы по делу о вмешательстве России в выборы

Министерство юстиции США опубликовало новые материалы ФБР по «российскому делу» Роберта Мюллера, которые включают в себя допросы ключевых свидетелей по делу о вероятном вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Документ на 356 страниц опубликовал BuzzFeed.

В нем, в частности, содержатся новые показания, которые дал топ-менеджер российского строительного холдинга Crocus Group Ираклий Кавеладзе, о встрече сына президента США Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой в отеле Trump Tower в Нью-Йорке 9 июня 2016 года.

Кавеладзе показал, что он понял, что речь идет о встрече с высокопоставленными представителями штаба Трампа, и связался с одним из помощников вице-президента группы компаний Crocus Group Эмина Агаларова — Романом Бениаминовым. Тот уточнил, что у российского адвоката Натальи Весельницкой, которая поддерживает личные контакты с генпрокурором РФ Юрием Чайкой, «есть негативная информация относительно Хиллари Хлинтон, что и является целью встречи».

Кавеладзе заявил, что на встрече в Trump Tower присутствовал старший советник и зять президента США Джаред Кушнер, который был раздражен и не понимал необходимости встречи. По словам Кавеладзе, сразу после начала переговоров он поинтересовался, имеют ли участники информацию о Клинтон.

Кроме допроса Кавеладзе опубликованный архив содержит записи о беседах с другими людьми из окружения Трампа, включая его старшего советника Стивена Миллера, бывшего пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс и секретаря аппарата Роба Портера.

BuzzFeed обращает внимание, что Минюст США представил архив в отредактированном виде.

Напомним, о связи сына президента США Дональда Трампа-младшего с бывшим музыкальным обозревателем одного из британских таблоидов Робом Голдстоуном, ныне подрабатывающим PR-менеджером Эмина Агаларова (сына российско-азербайджанского миллиардера и друга Дональда Трампа Араса Агаларова) стало известно в июле 2017 года. Тогда сын американского президента опубликовал переписку, которая происходила в разгар предвыборной гонки в США. Согласно письмам Голдстоуна, Агаларовы предлагали ознакомиться с компроматом на Хиллари Клинтон, который им передал «государственный прокурор России». Передать этот компромат должна была юрист Наталья Весельницкая (известная тем, что защищала фигурантов списка Магнитского от санкций).

The Insider пристально изучил, что связывает Трампа с Агаларовым, и почему на встрече с его представительницей речь могла идти не только о компромате на Клинтон, но и о компромате на самого Трампа — подробнее об этом читайте в материале Адвокат дьявола. Кто стоял за кремлевской юристкой, обещавшей компромат Дональду Трампу

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Последнее: Министерство юстиции США опубликовало новые материалы ФБР по «российскому делу» Роберта Мюллера, которые включают в себя допросы ключевых свидетелей по делу о вероятном вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Документ на 356 страниц опубликовал BuzzFeed. В нем, в частности, содержатся новые показания, которые дал топ-менеджер российского строительного холдинга Crocus Group Ираклий Кавеладзе, о встрече […]