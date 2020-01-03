Эрик Клэптон приедет с концертами в Москву и Санкт-Петербург впервые за последние 18 лет

Легенда гитарного рока Эрик Клэптон впервые за 18 лет выступит в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Виртуоз планирует дать три концерта в июне: один в Ледовом дворце Петербурга и еще два — на сцене столичного «Крокус Сити Холл».

Команда, с которой Клэптон выйдет на сцену, будет состоять из клавишника Roxy Music Пола Кэррака (который играл с Ринго Старром, Элтоном Джоном и другими), бас-гитариста Натана Иста (который участвовал в записях и концертах, в частности, Питера Гэбриэла, Майкла Джексона и Стинга) и гитариста Дойла Брэмхолла (который работал с Роджером Уотерсом, Би Би Кингом, а также был сопродюсером нескольких альбомов Клэптона).

Всего в рамках гастролей запланированы 15 концертов, кроме России они пройдут в Чехии, ФРГ, Швейцарии, Италии, Бельгии, Голландии, Дании и Финляндии. Они начнутся в конце мая в Праге и завершатся в Москве.

Отметим, Эрик Клэптон является единственным композитором, гитаристом и вокалистом, которыйбыл трижды включен в Зал славы рок-н-ролла: в качестве сольного исполнителя и как участник групп Cream и The Yardbirds. На счету виртуоза 18 премий «Грэмми».

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