Полиция разоблачила обманувших известную фигуристку колдунов

Полиция разоблачила банду колдунов, которая развела фигуристку Аделину Сотникову. Осенью, пока девушка рассекала на льду, от нее ушел парень.
Сотникова пошла к гадалке, а та пообещала, что за два миллиона приворожит отступника обратно. Фигуристка перевела деньги по частям, но милый друг страстью не воспылал. Аделина обратилась в полицию, и сотрудники раскопали, что колдунов целая группа: все потомственные, все берут деньги. Двоих задержали, проверяют по другим эпизодам, пишет телеграм-канал Mash.
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Последнее: Полиция разоблачила банду колдунов, которая развела фигуристку Аделину Сотникову. Осенью, пока девушка рассекала на льду, от нее ушел парень. Сотникова пошла к гадалке, а та пообещала, что за два миллиона приворожит отступника обратно. Фигуристка перевела деньги по частям, но милый друг страстью не воспылал. Аделина обратилась в полицию, и сотрудники раскопали, что колдунов целая группа: […]
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