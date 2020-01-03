Россия и Белоруссия нашли временный вариант поставок нефти

На период ведения переговоров РФ и Белоруссия нашли временный вариант возобновления поставок нефти на НПЗ республики, сообщил источник в правительственных кругах России.
«Белорусской стороной был также предложен вариант разовой поставки нефти из ресурсов независимых поставщиков с целью увеличения запасов сырья на НПЗ на время проведения переговоров. Этот вариант оперативно прорабатывается, рассчитываем на финализацию договоренностей по нему в ближайшее время», – передает его слова ТАСС.
Он заявил, что причиной прекращения поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы с 1 января стало отсутствие согласованных ценовых условий и контрактов между компаниями РФ и Белоруссии, хотя РФ готова была сохранить условия контракта 2019 года.
Ранее стало известно, что РФ с 1 января прекратила подачу нефти на белорусские НПЗ. Транзит в Европу при этом продолжен.
На фоне этого Белоруссия временно прекратила экспорт нефти.
31 декабря сообщалось, что премьер РФ Дмитрий Медведев и белорусский лидер Александр Лукашенко договорились о поставках нефти и газа в Белоруссию без контрактов.
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Последнее: На период ведения переговоров РФ и Белоруссия нашли временный вариант возобновления поставок нефти на НПЗ республики, сообщил источник в правительственных кругах России. «Белорусской стороной был также предложен вариант разовой поставки нефти из ресурсов независимых поставщиков с целью увеличения запасов сырья на НПЗ на время проведения переговоров. Этот вариант оперативно прорабатывается, рассчитываем на финализацию договоренностей по […]
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