Россия и Белоруссия нашли временный вариант поставок нефти

На период ведения переговоров РФ и Белоруссия нашли временный вариант возобновления поставок нефти на НПЗ республики, сообщил источник в правительственных кругах России.

«Белорусской стороной был также предложен вариант разовой поставки нефти из ресурсов независимых поставщиков с целью увеличения запасов сырья на НПЗ на время проведения переговоров. Этот вариант оперативно прорабатывается, рассчитываем на финализацию договоренностей по нему в ближайшее время», – передает его слова ТАСС.

Он заявил, что причиной прекращения поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы с 1 января стало отсутствие согласованных ценовых условий и контрактов между компаниями РФ и Белоруссии, хотя РФ готова была сохранить условия контракта 2019 года.

Ранее стало известно, что РФ с 1 января прекратила подачу нефти на белорусские НПЗ. Транзит в Европу при этом продолжен.

На фоне этого Белоруссия временно прекратила экспорт нефти.

31 декабря сообщалось, что премьер РФ Дмитрий Медведев и белорусский лидер Александр Лукашенко договорились о поставках нефти и газа в Белоруссию без контрактов.

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Последнее: На период ведения переговоров РФ и Белоруссия нашли временный вариант возобновления поставок нефти на НПЗ республики, сообщил источник в правительственных кругах России. «Белорусской стороной был также предложен вариант разовой поставки нефти из ресурсов независимых поставщиков с целью увеличения запасов сырья на НПЗ на время проведения переговоров. Этот вариант оперативно прорабатывается, рассчитываем на финализацию договоренностей по […]