В Израиле разработали технологию «самовосстановления автомобиля»

Большинство автопроизводителей с каждым годом выпускают более технологически сложные модели транспортных средств, но не всегда они работают без сбоев. Специалисты стартапа Aurora Labs из Израиля разработали инновационную технологию, получившую название «самовосстановление автомобиля», призванную выявлять и устранять неполадки.

Ори Ледерман, главный операционный директор Aurora Labs, говорит, что в основе безопасности современного транспорта лежит ПО. К примеру, система автономного управления автомобилем включает около 150 млн строк кода и их количество с годами только увеличивается. Мастера СТО вынуждены выявлять неисправности не только в узлах и агрегатах, но и в программном обеспечении. Для решения проблемы с отслеживанием работы авто специалисты создали дистанционную систему, которая в режиме реального времени сможет диагностировать транспортное средство и при необходимости устранять программные неполадки, не допуская серьёзных сбоев.

В основе технологии «самовосстановления автомобиля» лежит ИИ и машинное обучение, что даёт возможность контролировать одновременно более сотни блоков управления двигателем. В результате подобного взаимодействия система может проводить автоматическую коррекцию выявленных неисправностей.

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Последнее: Большинство автопроизводителей с каждым годом выпускают более технологически сложные модели транспортных средств, но не всегда они работают без сбоев. Специалисты стартапа Aurora Labs из Израиля разработали инновационную технологию, получившую название «самовосстановление автомобиля», призванную выявлять и устранять неполадки. Ори Ледерман, главный операционный директор Aurora Labs, говорит, что в основе безопасности современного транспорта лежит ПО. К примеру, […]