Учёные: Дети способны придумывать собственный язык жестов

В результате проведённого исследования международная группа учёных выяснила, что дети, лишаясь возможности общаться словами, способны придумать собственный язык жестов. При этом на составление краткого «жестового словаря» им требуется времени не более получаса.

В ходе научной работы юные добровольцы общались с собеседниками по Skype, но при этом были лишены возможности изъясняться словами из-за отключенного звука. Детям требовалось передать собеседнику, что изображено на рисунке. Изначально картинки были простыми, к примеру, молоток, но постепенно усложнялись. Одному из участников эксперимента дали чистый лист белой бумаги, а его задачей стало показать другому испытуемому цвет. Однако ребёнок не растерялся, указал на определённый элемент одежды, а затем с помощью жеста указал на цветовую гамму. То есть, он придумал новое слово в собственный «жестовый словарь», в переводе обозначающееся как «белый». Авторы исследования говорят, что добровольцам в среднем потребовалось около получаса, чтобы начать нормально общаться между собой на языке жестов.

Подводя итог эксперимента, учёные отметили, дети обладают базовыми навыками обучения естественному языку, но при необходимости могут быстро придумать и свой собственный. Таким образом, скорость создания структурированной системы заставляет пересмотреть теорию об эволюции языка, которая, как ранее считалось, заняла несколько тысяч лет.

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